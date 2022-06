Cessione Sampdoria, due diligence in corso: le offerte sul tavolo

La Sampdoria è in attesa di conoscere il futuro societario. Due dilingence in corso per la cessione del club: la situazione

La Sampdoria sta organizzando la stagione 2022/23 in attesa di sapere da Gianluca Vidal e dall’advisor Banca Lazard novità sulla cessione del club. Dopo la smentita di Paolo Zanetti, numero uno di Segafredo, restano in corsa i fondi stranieri.

A quanto riporta Tuttosport, sarebbero in corso quattro due diligence. I quattro fondi interessati sarebbero due di matrice americana e uno arabo, resta un mistero il quarto in lizza per aggiudicarsi il club.