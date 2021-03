Champions League 2024/25: nuovo format verso l’approvazione. I dettagli

Il nuovo format della Champions League 2024/25 potrebbe essere approvato nel corso della prossima settimana: tutti i dettagli

Il nuovo format della Champions League 2024/25 potrebbe essere approvato nel corso della prossima settimana. È questa l’indiscrezione diffusa da A Bola, secondo cui il presidente delle leghe europee Lars-Christer Olsson otterrà il via libera già mercoledì 31 marzo dopo una riunione del Comitato Esecutivo dell’UEFA.

La novità più grande riguarda l’eliminazione della fase a gironi. Si tratta di un vero e proprio campionato a 36: ciascuna squadra disputerà dieci partite (cinque in casa e altrettante in trasferta) contro avversari differenti. Le otto squadre che otterranno più punti proseguiranno agli ottavi di finale; i club tra il 9° e il 24° posto giocheranno invece gli spareggi per completare i restanti otto posti sul tabellone.