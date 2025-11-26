 Champions League, i risultati delle 21: crolla il Liverpool, poker del Real Madrid. Manita del PSG al Tottenham. Il resoconto
Connect with us

Champions League

Champions League, i risultati delle 21: crolla il Liverpool, poker del Real Madrid. Manita del PSG al Tottenham. Il resoconto

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

mbappé Classifica marcatori Liga

Champions League, è stata una serata ricca di gol e di emozioni. A sorpresa il Liverpool è caduto contro il PSV. Il resoconto

E’ stata una serata con diversi risultati a sorpresa in Champions League. Il più importate sicuramente la vittoria del PSV sul campo del Liverpool con il punteggio di 4-1. Poker anche del Real Madrid contro l’Olympiakos.

Il PSG supera 5-3 il Tottenham. Tris dello Sporting con il Brugge e dell’Arsenal al Bayern Monaco. Il resoconto dei match:

Arsenal Bayern Monaco 3-1
Atletico Madrid Inter 2-1
Eintracht Francoforte Atalanta 0-3
Liverpool PSV 1-4
Olympiakos Real Madrid 3-4
PSG Tottenham 5-3
Sporting Club Brugge 3-0

LEGGI ANCHE >>> SEGUI IL LIVE DELLE PARTITE DI CHAMPIONS LEAGUE

Related Topics:

Champions League

Diretta Gol Champions League, tris dell’Atalanta a Francoforte. Gimenez ‘condanna’ l’Inter

Avatar di Francesco Spagnolo

Published

6 minuti ago

on

26 Novembre 2025

By

Palladino
Continue Reading

Inter News

Atletico Madrid Inter, dubbi sul vantaggio dei Colchoneros: ecco cosa è successo e perché i nerazzurri hanno protestato

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 ora ago

on

26 Novembre 2025

By

Progetto senza titolo 2 1
Continue Reading