Champions League, i risultati delle 21: crolla il Liverpool, poker del Real Madrid. Manita del PSG al Tottenham. Il resoconto
Champions League, è stata una serata ricca di gol e di emozioni. A sorpresa il Liverpool è caduto contro il PSV. Il resoconto
E’ stata una serata con diversi risultati a sorpresa in Champions League. Il più importate sicuramente la vittoria del PSV sul campo del Liverpool con il punteggio di 4-1. Poker anche del Real Madrid contro l’Olympiakos.
Il PSG supera 5-3 il Tottenham. Tris dello Sporting con il Brugge e dell’Arsenal al Bayern Monaco. Il resoconto dei match:
Arsenal Bayern Monaco 3-1
Atletico Madrid Inter 2-1
Eintracht Francoforte Atalanta 0-3
Liverpool PSV 1-4
Olympiakos Real Madrid 3-4
PSG Tottenham 5-3
Sporting Club Brugge 3-0
