Champions League, italiane a caccia del pass: ottavi o playoff, tutte le combinazioni possibili dopo l’ultimo turno di League Phase

È arrivata la notte dei verdetti definitivi, quella in cui non sono più ammessi calcoli ma conta solo il risultato del campo. Il maxi girone di Champions League chiude i battenti con un ultimo turno al cardiopalma che definirà il tabellone della fase a eliminazione diretta. Come in un festival cinematografico, il grande calcio europeo è pronto a consegnare i suoi “Oscar” in una serata che si preannuncia elettrica. A tracciare la mappa delle combinazioni per le nostre rappresentanti è il Corriere dello Sport, che sottolinea come solo Arsenal e Bayern Monaco abbiano già in tasca il pass per gli ottavi, lasciando aperti quasi tutti gli altri scenari per le restanti formazioni. Il regolamento è spietato: le prime otto in classifica volano al turno successivo, chi si piazza dal 9° al 24° posto va ai playoff (con le prime otto di questa fascia che saranno teste di serie), mentre per le squadre dal 25° al 36° posto sarà addio definitivo all’Europa.

Il trio in corsa per le zone nobili

Le italiane Atalanta, Inter e Juventus scendono in campo con la certezza minima degli spareggi, ma con l’ambizione di migliorare il proprio status in vista dei sorteggi. La Dea, guidata in panchina da Raffaele Palladino, guida il plotone tricolore con 13 punti, uno in più delle dirette rivali nazionali. Per il bomber Gianluca Scamacca e compagni la missione è vincere in casa dell’Union Saint-Gilloise cercando di migliorare una differenza reti finora non eccelsa. Discorso analogo per i Nerazzurri, attesi dalla bolgia di Dortmund: a quota 12 punti, la squadra meneghina precede i Bianconeri solo per i gol fatti e subiti. La Vecchia Signora, per tornare a quegli ottavi che mancano dalla stagione 2021-22, dovrà superare l’ostacolo Monaco, squadra in cui milita il grande ex centrocampista francese Paul Pogba.

Napoli, servono i tre punti e un miracolo

Ben più drammatica e complessa è la situazione del Napoli. Per gli Azzurri è l’ultima chiamata senza possibilità di appello: allo stadio “Maradona” arriva il Chelsea, detentore del Mondiale per Club. La squadra campana non ha alternative alla vittoria e dovrà prestare orecchio agli altri campi, sperando che almeno una delle otto rivali dirette che la precedono non faccia bottino pieno. È una notte da “dentro o fuori”, con il sogno della finale di Budapest ancora vivo ma appeso a un filo sottilissimo.

