Convocati Napoli-Liverpool: Ancelotti recupera Hamsik

Convocati Napoli-Liverpool, sono 24 i calciatori selezionati da Carlo Ancelotti per la sfida contro i Reds: ecco l’elenco completo

Convocati Napoli-Liverpool, sono 24 i calciatori selezionati da mister Carlo Ancelotti per la sfida in programma questa sera, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Buone notizie per il tecnico partenopeo: Marek Hamsik c’è, il capitano ha smaltito il problema fisico accusato negli scorsi giorni.

Ecco l’elenco completo dei ventiquattro calciatori convocati da Ancelotti: Ospina, Karnezis, Albiol, Maksimovic, Koulibaly, Luperto, Malcuit, Mario Rui, Hysaj, Fabian Ruiz, Rog, Allan, Diawara, Zielinski, Hamsik, Verdi, Mertens, Callejon, Milik, Insigne, Ounas.