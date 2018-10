Ancelotti su Napoli-Liverpool: «Non possiamo sbagliare. Kassai? Sono sorpreso»

La conferenza stampa di Carlo Ancelotti alla vigilia di Napoli-Liverpool, seconda giornata dei gironi di Champions League

Vigilia di Champions per il Napoli di Carlo Ancelotti. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa presentando così la sfida: «Non sarà una partita decisiva ma non possiamo sbagliare. Dovremo imporre il nostro gioco, la nostra strategia, gestendo meglio i momenti di sofferenza che sicuramente ci saranno. Il Liverpool è una squadra importante ma noi giocheremo in maniera offensiva, prestando attenzione alle loro ripartenze. La designazione di Kassai? Mi ricorda un precedente nefasto (diversi errori in Bayern-Real di due anni fa, ndr), sono sorpreso da questa scelta da parte della Uefa. Dobbiamo scendere in campo con la convinzione di giocare come vogliamo noi, come a tratti abbiamo fatto con la Juve. Dobbiamo crescere e queste sono occasioni importanti».