Juric a Dazn: «Con l’Inter giocheremo per vincere, ora spero che...»

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Inter Torino, il tecnico dei granata Ivan Juric ha fotografato il big match di San Siro. Queste le parole dell’allenatore di Spalato poco prima del fischio d’inizio della gara valevole per il 32° turno di campionato.

SUL MATCH – «Abbiamo sempre giocato per vincere, oggi speriamo di reggere bene in difesa e fare di più in attacco».

LE SCELTE IN ATTACCO? – «Bisogna trovare modi di fare gol, questo mi sembra il modo giusto»