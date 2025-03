Champions League, Ancelotti: «Rimasta solo l’Inter? Mi spiace per le altre italiane; la crisi del Milan parte da lontano, ecco da dove»

Champions League, le parole di Ancelotti sull’eliminazione delle italiane: «Mi spiace molto, in particolare per il Milan che ci aveva anche battuto»

Carlo Ancelotti ha parlato a Dribbling della eliminazione delle italiane in Champions League, dove è rimasta solo l’Inter a rappresentare la Serie A. Di seguito le sue parole, anche sulle difficoltà del Milan.

CHAMPIONS LEAGUE – «Speravo che potessero andare più avanti in Champions, invece è andata avanti solo l’Inter. Mi dispiace per le altre, col Milan tra l’altro abbiamo giocato nel girone e abbiamo anche perso, ho cercato di aiutarli in tutti i modi».

CRISI MILAN – «Mandare via Maldini è come togliere un po’ di storia. Maldini con tutti i difetti che può avere è un uomo di calcio, non aveva esperienza però aveva vinto un campionato e rappresenta il Milan. Per me hanno fatto un errore».