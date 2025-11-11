 Champions League Femminile, Roma fermata dal Valerenga
Connect with us

Calcio Femminile

Champions League Femminile, Roma Women fermata in casa dal Valerenga: dopo 3 giornate, la squadra di Rossettini è ancora ferma a 0 punti

Avatar di Paolo Moramarco

Published

1 minuto ago

on

By

Roma femminile Hai

Champions League Femminile, Roma Women fermata in casa dal Valerenga: sconfitta per 1-0 per la squadra di Rossettini

Dopo il pesante 5-2 subito contro la Fiorentina in Serie A, la Roma Femminile incassa un’altra sconfitta, questa volta in Women’s Champions League, contro le norvegesi del Valerenga. Le giallorosse sono state battute 1-0 in casa, restando così ferme a zero punti in classifica, dopo tre partite disputate.

La formazione ospite, le norvegesi del Valerenga, hanno ottenuto una vittoria fondamentale con il punteggio di 1-0 grazie a un gol di Brekken al 40′ che ha deciso la sfida. La centrocampista, dopo aver ricevuto palla a metà campo si è portata palla fino al limite dell’area e con il mancino ha colpito all’incrocio alla destra di Baldi.

La rete di svantaggio non è mai stata recuperata dalla squadra di Luca Rossettini che dopo questa partita resta in fondo alla classifica del maxi girone di Champions League, con sole due reti realizzate e 11 subiti.

LEGGI ANCHE – Juventus Women, Canzi: «Sappiamo di poter fare punti in qualsiasi momento come abbiamo dimostrato con la prestazione di Monaco»

Related Topics:

Calcio Femminile

Juventus Women, Canzi: «Sappiamo di poter fare punti in qualsiasi momento come abbiamo dimostrato con la prestazione di Monaco»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 ora ago

on

11 Novembre 2025

By

canzi juventus women 1024x576 1
Continue Reading

Calcio Femminile

Serie A Femminile, colpo del Genoa: Bargi decide nel finale contro il Parma! Vittorie anche di Lazio e Como. Il quadro dopo la quinta giornata

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 giorni ago

on

9 Novembre 2025

By

genoa-tifosi-settembre-2015-ifa
Continue Reading