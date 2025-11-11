Champions League Femminile, Roma Women fermata in casa dal Valerenga: sconfitta per 1-0 per la squadra di Rossettini

Dopo il pesante 5-2 subito contro la Fiorentina in Serie A, la Roma Femminile incassa un’altra sconfitta, questa volta in Women’s Champions League, contro le norvegesi del Valerenga. Le giallorosse sono state battute 1-0 in casa, restando così ferme a zero punti in classifica, dopo tre partite disputate.

La formazione ospite, le norvegesi del Valerenga, hanno ottenuto una vittoria fondamentale con il punteggio di 1-0 grazie a un gol di Brekken al 40′ che ha deciso la sfida. La centrocampista, dopo aver ricevuto palla a metà campo si è portata palla fino al limite dell’area e con il mancino ha colpito all’incrocio alla destra di Baldi.

La rete di svantaggio non è mai stata recuperata dalla squadra di Luca Rossettini che dopo questa partita resta in fondo alla classifica del maxi girone di Champions League, con sole due reti realizzate e 11 subiti.

