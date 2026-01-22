Champions League, italiane verso i playoff: la top 8 è un miraggio! Le proiezioni dopo il 7° turno della League Phase 2025/26

La penultima giornata della fase a gironi (League Phase) della Champions League ha restituito un verdetto agrodolce per il calcio italiano. Se da un lato Atalanta, Inter e Juventus hanno staccato il pass aritmetico per i playoff, il sogno di accedere direttamente agli ottavi di finale (riservato alle prime otto) si è trasformato in un’impresa quasi impossibile. Il quadro più allarmante, però, riguarda il Napoli, appeso a un filo e costretto a vincere per non salutare l’Europa.

Il passo falso casalingo contro l’Athletic Bilbao complica i piani dell’Atalanta. La formazione guidata da Gian Piero Gasperini, scivolata al tredicesimo posto con 13 punti, non è più padrona del proprio destino. Per sperare ancora nella top 8, la Dea dovrà compiere un miracolo nell’ultimo turno: vincere con ampio scarto sul campo dell’Union Saint Gilloise e sperare in una serie di incastri favorevoli dagli altri campi, data una differenza reti attualmente penalizzante.

Ancora più complessa la situazione per le big storiche. L’Inter, reduce da tre sconfitte consecutive – un record negativo storico in una singola edizione per i Nerazzurri – è ferma al quattordicesimo posto con 12 punti. La matematica offre speranze flebili: l’obiettivo realistico per la squadra di Simone Inzaghi è difendere un piazzamento tra le teste di serie per i playoff. Discorso analogo per la Juventus: la vittoria sul Benfica ha rilanciato i Bianconeri a quota 12. Vincere l’ultima gara a Monaco permetterebbe alla Vecchia Signora di assicurarsi il fattore campo nel ritorno degli spareggi, un vantaggio tattico cruciale.

Drammatico, infine, lo scenario per il Napoli. Il pareggio di Copenaghen ha relegato gli Azzurri al 25° posto, virtualmente eliminati. L’ultima sfida al “Maradona” contro il Chelsea sarà una finale: la squadra di Antonio Conte, tecnico noto per la sua grinta, ha un solo risultato a disposizione. Vincere significa playoff, qualsiasi altro esito sancirebbe il disastro sportivo.

