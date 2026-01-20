Connect with us

Diretta gol Champions League LIVE: Bodo Glimt avanti a sorpresa sul Manchester City

champions league

Diretta gol Champions League LIVE: sintesi, cronaca e tabellino di tutti i match della settima giornata

Segui LIVE la diretta gol di Champions League con Calcionews24. In campo la settima giornata di League Phase della massima competizione europea. In campo le italiane nelle sfide Inter Arsenal e Copenaghen Napoli.

INTER ARSENAL

SEGUI LA CRONACA LIVE DI INTER ARSENAL QUI

In attesa delle formazioni ufficiali

COPENAGHEN NAPOLI

CRONACA COPENAGHEN NAPOLI

In attesa delle formazioni ufficiali

RISULTATI DELLA 7a GIORNATA

KAIRAT – CLUB BRUGGE 1-4

BODO GLIMT – MANCHESTER CITY 2-0

VILLARREAL – AJAX

TOTTENHAM – BORUSSIA DORTMUND

OLYMPIACOS – BAYER LEVERKUSEN

SPORTING LISBONA – PSG

REAL MADRID MONACO

