Chiellini verso United-Juventus: «Champions obiettivo, su Mourinho…»

Giorgio Chiellini a tutto tondo: dall’obiettivo Champions League a Manchester United-Juventus, le sue parole ai microfoni di BT Sport

Manchester United-Juventus, è tutto pronto per la sfida dell’Old Trafford valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Intervistato da BT Sport, il centrale difensivo bianconero Giorgio Chiellini ha parlato dell’amato-odiato ex Inter Josè Mourinho, ora alla guida dei Red Devils: «E’ un grande allenatore, lo abbiamo amato in passato in Italia e lo amiamo ancora per il suo successo».

Questa sera i bianconeri potrebbero ottenere il virtuale pass alla fase ad eliminazione diretta in caso di vittoria, con il capitano che ha rilanciato le ambizioni della Juve in campo europeo: «La Champions League per noi non è un sogno: è un obiettivo». E ribadisce: «L’unica cosa importante per noi quella di superare la fase a gironi».