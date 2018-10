Visti i gol presi recentemente, Allegri ha lavorato sulla fase difensiva per la partita di stasera: in attacco, invece, punta su Dybala

Contro il Manchester United, la Juventus dovrà fare molta attenzioni ai cross, vista la fisicità dei giocatori a disposizione di Mourinho. Allegri, inoltre, non avrà a disposizione Khedira, Emre Can e Mandzukic: avrebbero tutti fatto comodo, soprattutto, in fase difensiva, sui calci d’angolo. In particolare, però, il tecnico bianconero ha lavorato sulle marcature dei suoi difensori centrali: il gol del Genoa, infatti, è simile a quello subito a inizio campionato con il Chievo. La retroguardia, quindi, dovrà arginare il problema, rimanendo concentrata e facendo attenzione al pericolo numero 1: Lukaku.

D’altra parte Allegri, viste le assenze, dovrà valutare il modulo: in rampa di lancio c’è il 4-4-2 con Dybala in attacco vicino a Ronaldo. L’argentino, dopo la tripletta con lo Young Boys, vuole ripetersi: può essere lui l’arma tattica a disposizione di Allegri, mettendo in difficoltà i centrocampisti dei Red Devils, con i suoi movimenti tra le linee.