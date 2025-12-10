 Champions League, i risultati delle 21: cade ancora il Real Madrid. Bene l'Arsenal, pari del PSG. Il resoconto
Champions League

Champions League, i risultati delle 21: cade ancora il Real Madrid. Bene l’Arsenal, pari del PSG. Il resoconto

Champions League, una serata ricca di gol e di emozioni. Il City vince in casa del Real Madrid. Il PSG non va oltre lo 0-0 contro il Bilbao. Il resoconto

Una serata di Champions League ricca di emozioni e di gol. Non sono mancati risultati a sorpresa come il pareggio del PSG in casa del Bilbao oppure la vittoria del City contro il Real Madrid.

Questi i risultati:

Athletic Bilbao-PSG 0-0
Benfica-Napoli 2-0
Club Brugge-Arsenal 0-3
Borussia Dortmund-Bodo/Glimt 2-2
Juventus-PAFOS 2-0
Bayer Leverkusen-Newcastle 2-2
Real Madrid-Manchester City 1-2

