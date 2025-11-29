Chelsea Arsenal, oggi la super sfida che può riaprire i conti in Premier League: il racconto

Chelsea Arsenal, oggi alle 17:30 la grande sfida che può riaprire i conti in Premier: il racconto della partita

Domani alle 17:30, Stamford Bridge ospiterà una battaglia d’Inghilterra che potrebbe segnare in modo decisivo le sorti della Premier League. Chelsea e Arsenal, reduci da trionfi europei rispettivamente contro Barcellona e Bayern Monaco, si sfidano in un match che promette scintille. Una vittoria dei Gunners, già in fuga a +6, potrebbe virtualmente chiudere il campionato portandoli a +9. Un pareggio manterrebbe il distacco invariato, mentre una vittoria dei Blues riaprirebbe clamorosamente i giochi, riducendo il gap a tre punti e confermandoli come principale antagonista della squadra di Arteta. La capolista arriva alla sfida con la consapevolezza della forza europea, 15 punti nelle prime 5 giornate di Champions. Ma il Chelsea, occorre ricordarlo, è la squadra campione del mondo… Ecco l’analisi proposta oggi da La Gazzetta dello Sport.



Il Chelsea di Maresca

Enzo Maresca, unico tecnico italiano in Premier, annuncia il ritorno di Cole Palmer, stella della squadra assente da settembre. Nonostante la sua assenza, il Chelsea ha mantenuto un ruolino di marcia impressionante, con 10 vittorie in 13 partite. La squadra più giovane del campionato, con più teenager che giocatori esperti, è in crescita costante sia nelle prestazioni che nella mentalità, come dimostra la recente solidità difensiva. Maresca, pur cauto sulle ambizioni di titolo, vede i Blues sulla strada giusta per tornare competitivi ai massimi livelli.



L’Arsenal di Arteta

Dall’altra parte, l’Arsenal si presenta come la miglior squadra d’Europa. Imbattuti da agosto e con una difesa quasi imperforabile (nonostante qualche gol subito di recente), i Gunners hanno dimostrato di essere di un altro livello, anche di fronte a una serie impressionante di infortuni in attacco. Arteta ha saputo reinventare la squadra, trovando soluzioni alternative e sfruttando la profondità della rosa. Il ritorno degli infortunati, come Ødegaard e Trossard, potrebbe rendere l’Arsenal ancora più temibile. La loro determinazione e fiducia nei propri mezzi sembrano incrollabili, e una vittoria a Stamford Bridge potrebbe mettere una seria ipoteca sul titolo già a dicembre.

