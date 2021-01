Thomas Tuchel mette in cascina i primi tre punti sulla panchina del Chelsea: vittoria a Stamford Bridge contro il Burnley per 2-0

Il Chelsea ritrova subito la vittoria con il nuovo arrivato in panchina, Thomas Tuchel. I Blues battono a Stamford Bridge il Burnley con un perentorio 2-0 dopo una gara dominata in lungo e in largo.

Il primo gol della gestione Tuchel è di un senatore, Azplicueta che al 40′ porta in vantaggio il Chelsea. Chiude i conti al minuto 84′ l’ex Fiorentina Marcos Alonso.