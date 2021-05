Chelsea da urlo: 2-1 al Manchester City, festa rimandata

Il Chelsea rimanda la festa del Manchester City: vittoria per 2-1 al fotofinish per la squadra di Thomas Tuchel

Il Chelsea ha battuto il Manchester City per 2-1 tra le mura dell’Etihad Stadium. Un risultato che rimanda la festa dei padroni di casa, non ancora matematicamente vincitori della Premier League, e permette alla formazione di Tuchel di salire al terzo posto in classifica.

A decidere la sfida sono state le reti di Ziyech e Marcos Alonso in pieno recupero. Inutile il vantaggio iniziale di Sterling, seguito da un calcio di rigore sbagliato da Aguero.