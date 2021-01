Chelsea, Lampard esonerato: Drinkwater esulta sui social! – FOTO

Danny Drinkwater ha preso bene la notizia dell’esonero di Lampard dal Chelsea: la sua esultanza su Instagram

Frank Lampard è stato esonerato. Il management del Chelsea ha preso questa decisione dopo una stagione costellata di alti e bassi: Thomas Tuchel è pronto a subentrare.

C’è chi è molto felice dell’allontanamento di Lampard dalla panchina dei Blues: si tratta di Danny Drinkwater, centrocampista del Chelsea ma attualmente in prestito al Kasımpaşa (club turco che milita in Super lig). L’ex Leicester non ha mai legato con l’ormai ex manager del Chelsea e ha mostrato tutta la sua felicità per la notizia su Instagram.