UFFICIALE – Chelsea, Lampard esonerato: al suo posto è pronto Tuchel

Frank Lampard non è più l’allenatore del Chelsea: il club inglese ha ufficializzato l’esonero con un comunicato

Ora è ufficiale: Frank Lampard non è più l’allenatore del Chelsea. Il club inglese ha annunciato la separazione dal tecnico con questo comunicato.

«Questa è stata una decisione molto difficile, che il proprietario e il Consiglio non hanno preso alla leggera. Siamo grati a Frank per ciò che ha ottenuto nel suo tempo come Head Coach del Club. Tuttavia, i risultati e le prestazioni recenti non hanno soddisfatto le aspettative del club, lasciando la squadra a metà classifica senza un percorso chiaro per un miglioramento continuo.

Non ci può mai essere un buon momento per separarsi da una leggenda del club come Frank, ma dopo lunghe discussioni e considerazioni è stato deciso un cambiamento ora per dare al club il tempo di migliorare le prestazioni e i risultati in questa stagione».

A raccogliere l’eredità dell’ex centrocampista del Chelsea sarà Thomas Tuchel per il quale è pronto un contratto di 18 mesi.