Romelu Lukaku è tornato ad allenarsi insieme alla squadra alla vigilia del match di Champions League tra Chelsea e Juventus

Thomas Tuchel recupera Romelu Lukaku per il match di Champions League di domani sera a Stamford Bridge tra Chelsea e Juventus. L’ex Inter è tornato ad allenarsi in gruppo nella rifinitura della vigilia insieme a Jorginho e Timo Werner.

Tuchel scioglierà i dubbi solo domani a poche ore dalla partita sul possibile impiego dal primo minuto o a gara in corso del nazionale belga. Oltre a Mateo Kovacic, invece, out anche Kai Havertz per la sfida contro i bianconeri di Massimiliano Allegri.