Chelsea, maxi multa da oltre 10 milioni di euro per una serie di pagamenti sospetti! Stangata per i Blues e conseguenze anche sul mercato

Chelsea multato per oltre 10 milioni di euro a causa di una serie di pagamenti sospetti! Cosa cambia anche per il calciomercato

Un vero e proprio terremoto finanziario si abbatte sul Chelsea. La Premier League ha deciso di sanzionare duramente il club londinese per una serie di pagamenti illeciti e segreti risalenti alla precedente gestione societaria, tra il 2011 e il 2018. Una stangata che colpisce le casse e il mercato dei Blues, anche se l’immediata collaborazione della nuova proprietà americana ha evitato conseguenze sportive ben più drammatiche nell’immediato.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

LA MAXI MULTA

La sentenza delle autorità britanniche parla chiaro: il Chelsea dovrà pagare una multa salatissima di 10,75 milioni di sterline. A questo si aggiunge un blocco del mercato della durata di un anno, pena che tuttavia è stata sospesa con la condizionale per i prossimi due anni. Le sanzioni non risparmiano nemmeno il settore giovanile (l’Academy), colpito da un divieto di trasferimento di nove mesi. Il motivo del contendere riguarda almeno sei pagamenti sospetti a società offshore, legati alle commissioni di agenti e intermediari: cifre a sei zeri mai iscritte regolarmente a bilancio dai precedenti vertici del club e tenute nascoste alle autorità.

LE OPERAZIONI SOTTO INCHIESTA: DA HAZARD A ETO’O

Sotto la lente d’ingrandimento della Premier League sono finiti i trasferimenti di alcuni nomi illustri che hanno fatto la storia recente della squadra di Stamford Bridge. Le indagini si sono concentrate in particolare sulle operazioni che hanno portato a Londra campioni del calibro di Eden Hazard e Samuel Eto’o, oltre al difensore Andreas Christensen. Tutte transazioni avvenute in un periodo storico in cui le ferree norme sulla trasparenza finanziaria sarebbero state sistematicamente aggirate.

L’AUTODENUNCIA DEGLI AMERICANI

Il vaso di Pandora è stato scoperchiato nel 2022 durante il processo di due diligence portato avanti dalla nuova proprietà americana al momento dell’acquisto del club. I nuovi vertici hanno scelto la linea della totale trasparenza, autodenunciando le irregolarità a Premier League, FA e UEFA. Proprio la massima istituzione calcistica europea aveva già multato il Chelsea per 10 milioni di euro nel luglio 2023. A differenza dell’UEFA, che prevede una prescrizione di cinque anni (potendo indagare solo fino al 2017/18), la Premier League non ha alcun limite temporale per le indagini finanziarie, potendo così affondare il colpo con la maxi sanzione odierna.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo