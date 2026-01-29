Chelsea, Palmer è finito del mirino dei Red Devils! Settimana di fuoco per il trequartista inglese. Ecco cosa è successo

Chelsea, che settimana per Palmer! Il talento inglese è diventato un obiettivo dei Red Devils! Le ultimissime notizie sui Blues

Settimana di fuoco per Cole Palmer, finito al centro di insistenti voci di mercato che lo dipingevano come scontento al Chelsea e possibile obiettivo del Manchester United. A spegnere le speculazioni ci ha pensato direttamente il tecnico dei Blues, Liam Rosenior, che ha elogiato pubblicamente il comportamento “magnifico” del trequartista inglese, sia in campo che soprattutto nello spogliatoio.



Le voci su un possibile addio, emerse a soli due anni e mezzo dal suo arrivo dal Manchester City, sono state smentite dai fatti e dalle parole dell’allenatore. Dopo la sfida contro il Napoli, in cui Palmer è partito dalla panchina, Rosenior ha spiegato che la scelta era dettata esclusivamente dalla necessità di gestire le forze del giocatore, reduce da un lungo periodo di impegni ravvicinati: «Non c’era modo che Cole potesse iniziare questa partita e giocare 60-80 minuti, dobbiamo prenderci cura di lui».



Nonostante l’impiego part-time, la risposta di Palmer è stata esemplare. Rosenior ha sottolineato non solo la sua indiscutibile qualità tecnica, ma anche l’applicazione nel pressing e la corsa per la squadra.

L’allenatore ha poi smontato la narrazione di un giocatore infelice, descrivendo Palmer come «un uomo molto, molto felice nello spogliatoio dopo la partita» e definendo il modo in cui ha gestito la pressione delle ultime due settimane come «magnifico».



Questi commenti fanno eco alla netta presa di posizione di Rosenior già alla vigilia del match, quando aveva categoricamente escluso una cessione, bollando le voci come «irrealistiche», «venute dal nulla» e prive di fondamento. Secondo il tecnico, Palmer «ama stare qui e vuole essere un giocatore del Chelsea». Una volontà confermata anche dagli atti pratici: arrivato nel 2023 per 40 milioni di sterline e diventato subito fondamentale (111 presenze e 48 gol), Palmer ha firmato nel 2024 un’estensione contrattuale che lo lega ai Blues addirittura fino al 2033

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

