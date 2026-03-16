Chelsea, Rosenior in conferenza alla vigilia del PSG: «Felice della linea della Uefa su Pedro Neto, ecco come sta Malo Gusto»

Chelsea, la conferenza stampa dell’allenatore Liam Rosenior alla vigilia dell’ottavo di finale di ritorno di Champions League contro il PSG

Liam Rosenior, allenatore del Chelsea, ha parlato alla vigilia della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Il tecnico dei Blues ha spiegato che Malo Gusto, terzino francese, sarà valutato fino all’ultimo prima di prendere una decisione definitiva.

Neto e la risposta dopo il 5-2

Rosenior ha poi accolto con favore la scelta della UEFA sul caso Pedro Neto, esterno offensivo portoghese, ritenendo corretta la linea adottata dopo le scuse del giocatore. Nonostante il pesante 5-2 dell’andata, il tecnico londinese ha ribadito fiducia nei suoi, sottolineando che il Chelsea ha pagato soprattutto errori individuali e che nel ritorno servirà una prova molto più attenta.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

PAROLE – «Malo Gusto? Domani lo valuteremo e prenderemo una decisione. Su Pedro Neto? Sono felice della linea dell’Uefa. Non c’era cattiva intenzione, Pedro ha chiesto scusa e la decisione dell’UEFA è giusta. Se consideriamo la partita e non solo il risultato, abbiamo pagato errori individuali. Domani non possiamo permetterci distrazioni».