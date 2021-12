Chelsea, Rudiger in uscita: due top club sul difensore

Rudiger potrebbe lasciare il Chelsea a parametro zero: contatti con due top club europei. Le ultime sul difensore

Il futuro di Antonio Rudiger è ancora tutto da scrivere. Come riporta As, infatti, sul difensore tedesco del Chelsea (in scadenza di contratto) ci sarebbero anche Real Madrid e Psg.

Per il quotidiano spagnolo Rudiger preferirebbe i blancos, ma il direttore sportivo dei parigini Leonardo avrebbe già avuto un contatto con il suo agente.