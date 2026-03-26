Chelsea, sanzione senza penalizzazione? L’Everton non ci sta e fa causa alla Premier League! La mossa dei Friedkin e il malumore dei club

La decisione della Premier League di non infliggere penalizzazioni sportive al Chelsea per i pagamenti non dichiarati dell’era Roman Abramovich continua a far discutere in Inghilterra. Il club londinese è stato sanzionato con una multa da 10,75 milioni di sterline e con ulteriori restrizioni sospese, dopo che l’inchiesta ha accertato l’occultamento di 47,5 milioni di sterline in pagamenti verso agenti, intermediari e soggetti collegati ai trasferimenti, distribuiti in un arco di sette anni. Il punto più controverso, però, resta proprio l’assenza di una detrazione di punti, scelta che ha generato forti perplessità tra diversi club del massimo campionato inglese. Anche The Guardian ha evidenziato come la severità economica della sanzione non sia stata accompagnata da conseguenze sportive, nonostante la gravità del caso.

Everton valuta una mossa legale, anche il Nottingham Forest osserva

Il club che più di tutti si sente danneggiato è l’Everton, oggi di proprietà del Friedkin Group, già penalizzato in passato per violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Secondo The Guardian, i Toffees stanno preparando una lettera ufficiale da inviare alla lega per ottenere una spiegazione formale sulla disparità di trattamento rispetto al caso Chelsea e stanno anche valutando possibili opzioni legali. La società di Liverpool ritiene che, a fronte di violazioni così rilevanti, sarebbe stato necessario considerare anche il concetto di vantaggio sportivo. Nello stesso clima di tensione si muove pure il Nottingham Forest, altro club che ha subito punti di penalizzazione in epoca recente e che, secondo varie ricostruzioni, starebbe seguendo con attenzione la vicenda. Il malcontento nasce dal confronto diretto con le sanzioni inflitte a club che, per irregolarità diverse ma comunque connesse al fair play finanziario inglese, hanno invece pagato anche in classifica.

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Il timore dei club: il precedente Chelsea pesa anche sul caso Manchester City

La paura diffusa in Premier League è che questa vicenda possa creare un precedente delicato in vista di un altro dossier enorme: quello relativo alle presunte 130 violazioni contestate al Manchester City. Il verdetto su quel procedimento non è ancora arrivato e, secondo Sky News, proprio il caso Chelsea ha riacceso il dibattito su quale sarà la linea punitiva della lega nei processi finanziari più complessi. Per questo motivo il caso del club londinese non viene letto solo come un episodio isolato, ma come un passaggio potenzialmente decisivo per la credibilità futura dell’intero sistema disciplinare inglese.