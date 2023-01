Chelsea, stop improvviso per Enzo Fernandez: il Benfica vuole solo 127 milioni

Stop improvviso nella trattativa per il passaggio di Enzo Fernandez al Chelsea: il Benfica non vuole altro che 127 milioni

Si blocca a sorpresa la trattativa che poteva portare Enzo Fernandez al Chelsea. Secondo il Telegraph, infatti, i londinesi si sono scontrati con lo scoglio delle richieste del Benfica.

Il club lusitano non vuole altro che i 127 milioni della clausola rescissoria per cedere l’argentino, ma i Blues al momento non sarebbero intenzionati a pagare tutto in un’unica soluzione.