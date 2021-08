Chelsea, Tuchel: «Lukaku? Una grande aggiunta» – VIDEO

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha parlato di Romelu Lukaku alla vigilia del match di campionato contro il Crystal Palace: le sue parole

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha parlato del ritorno di Romelu Lukaku ai Blues. Le sue parole nella conferenza stampa di vigilia del match contro il Crystal Palace.

«Siamo molto felici di riavere Romelu qui. Può essere un’aggiunta eccellente che può avere un grande impatto con la sua velocità e la sua potenza. Poi è un ragazzo umile, che vuole davvero bene al Chelsea. Abbiamo pensato che ne valesse la pena. Poi ha una fame enorme, ha fatto di tutto per fare questo step e cogliere l’opportunità. All’Inter è stato fantastico, però il suo desiderio era quello di finire la sua storia col Chelsea. Noi non vogliamo essere solo una squadra che gioca su possesso e palle lunghe. E Romelu ci offre maggiori opzioni per giocare diversamente».