Cherki Atalanta, ritorno di fiamma per l'estate? I nerazzurri sono ancora sull'attaccante del Lione. Le ultime - Calcio News 24

Cherki Atalanta, ritorno di fiamma nerazzurro per l’attaccante del Lione? L’indiscrezione in vista di quella che sarà l’estate di calciomercato

Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, l’Atalanta non molla la presa per Cherki: è lui la priorità assoluta per l’attacco del prossimo anno, nonostante il tira e molla di gennaio, con la Dea che tra i 4 milioni di stipendio del ragazzo e le (alte) pretese del Lione non è riuscita a comprarlo.

Serve in primis la conquista della Champions, e dall’altra la Dea si giocherà la carta Murtough (che lo voleva già portare al Manchester United). Staremo a vedere come si evolverà la situazione questa estate.