Cherki Lione, Sage fa chiarezza: «Pronti a cederlo»

Le parole di Sage, tecnico del Lione, su Cherki, nazionale con l’Under 21 in uscita dal club: «Aspettiamo l’offerta giusta: c’erano il PSG e BVB»

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Lione Pierre Sage ha parlato del futuro di Rayan Cherki, centrocampista in uscita dal club e che ha vari estimatori in giro per l’Europa, non ultima la Lazio. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Per quanto riguarda Rayan Cherki, c’è sempre la possibilità di una partenza. Lo aspettavamo a Parigi, poi a Dortmund, adesso siamo più preparati alla sua cessione. Dato che non c’è una proiezione a breve termine, forse non ha senso che si alleni con noi. Se sarà ancora con noi il 31 agosto, riconsidereremo la situazione. È sempre difficile vedere questi giocatori allenarsi separatamente perché abbiamo costruito dei rapporti ma dobbiamo allenarci in condizioni ottimali».