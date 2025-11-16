Cherki contro la stampa: «Mi hanno fatto passare per un giocatore difficile da allenare, quando non è affatto così. Non ho problemi con i miei allenatori»

Cherki contro la stampa. Il centrocampista del Manchester City, in ritiro con la propria nazionale ha fatto chiarezza sui pregiudizi nei suoi confronti

Il Manchester City ha trovato un nuovo gioiello. Rayan Cherki, classe 2003, arrivato dal Lione per oltre 35 milioni di euro, ha conquistato Pep Guardiola e si sta ritagliando un ruolo sempre più importante accanto a Haaland e Foden. In un’intervista concessa a Téléfoot, il trequartista francese ha voluto però fare chiarezza su alcuni giudizi che in passato lo avevano etichettato come un giocatore “complicato”. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

LE CRITICHE DEL PASSATO – «Spesso mi hanno fatto passare per un giocatore difficile da allenare… Un giocatore difficile, quando non è affatto così. Non ho mai avuto problemi con i miei allenatori».

LA SUA PERSONALITÀ – «Sono una persona semplice, mi piace scherzare, mi piace dare soddisfazione al mio allenatore, dare piacere alle persone che vengono allo stadio. L’ho detto spesso e continuerò a dirlo».

IL SUO APPROCCIO IN CAMPO – «È per questo che è semplice: mi metti in campo e io cerco di fare ciò che devo fare. A volte può essere complicato, come per tutti. Ora sono contento, ma devo fare decisamente meglio. Non sono soddisfatto di me stesso».

