Chiambretti su Pirlo: «Mantiene sempre la stessa espressione, gli darei l’Oscar»

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il conduttore Piero Chiambretti si è lasciato andare a questa battuta su Andrea Pirlo, allenatore della Juve. Ecco le sue dichiarazioni.

OSCAR ALLA MIGLIOR INTERPRETAZIONE COMICA – «Forse, per paradosso, lo darei a Pirlo e alla sua faccia. A parte due volte in cui ha esultato correndo dai giocatori, come l’altra sera in Coppa Italia, ha mantenuto per 37 giornate quell’espressione alla Buster Keaton, immutabile e involontariamente comica»