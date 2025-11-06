Chiambretti sul suo Torino: «Simeone grande trascinatore dei granata. Derby? Mi ricordo quello in cui...» - Calcio News 24

Chiambretti ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti del Torino in vista di quello che sarà il derby

Piero Chiambretti, volto notissimo e iconico della televisione italiana, è da sempre un tifoso del Torino, un amore viscerale e incondizionato che non ha mai celato. La sua fede granata è un tratto distintivo che si mescola perfettamente con il suo spirito irriverente e la sua ironia tagliente.

Nelle sue apparizioni pubbliche e nelle sue trasmissioni, l’affetto per il Toro emerge con simpatia e passione, rendendolo un vero e proprio “ambasciatore” dello spirito granata nel mondo dello spettacolo. Il Corriere della Sera lo ha intervistato a due giorni dal derby.

IL TORO DI OGGI – «Simeone ha qualità e temperamento. Da tanti anni non vedevo un giocatore così da Toro. Spero che rimanga con noi a lungo, perché il Cholito può scrivere la storia granata. Maripasn, da buon cileno, ha grinta da vendere. E Zapata può darci qualcosa in più. Sarà molto complicata. Ma ripensando alle nostre vittorie con Roma e Napoli, oltre a quella sfiorata con la Lazio, credo che possiamo giocarcela».

IL SUO DERBY – «Il 4-0 dopo la morte di Meroni. Essere felici per la vittoria, ma con il cuore pieno di dolore, è un sentimento impossibile da rivivere. Schiacciare in quel modo la Juve, con la Farfalla granata che dal cielo suggeriva gli schemi, è stata una delle emozioni più grandi della mia vita. E non dimenticherò mai la famosa rimonta da 0-2 a 3-2 in pochissimi minuti».

