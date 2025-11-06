Chiambretti sul suo Torino: «Simeone grande trascinatore dei granata. Derby? Mi ricordo quello in cui...» - Calcio News 24

Ultime Notizie
Chiambretti sul suo Torino: «Simeone grande trascinatore dei granata. Derby? Mi ricordo quello in cui…»
Chiambretti ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti del Torino in vista di quello che sarà il derby
Piero Chiambretti, volto notissimo e iconico della televisione italiana, è da sempre un tifoso del Torino, un amore viscerale e incondizionato che non ha mai celato. La sua fede granata è un tratto distintivo che si mescola perfettamente con il suo spirito irriverente e la sua ironia tagliente.
Nelle sue apparizioni pubbliche e nelle sue trasmissioni, l’affetto per il Toro emerge con simpatia e passione, rendendolo un vero e proprio “ambasciatore” dello spirito granata nel mondo dello spettacolo. Il Corriere della Sera lo ha intervistato a due giorni dal derby.
IL TORO DI OGGI – «Simeone ha qualità e temperamento. Da tanti anni non vedevo un giocatore così da Toro. Spero che rimanga con noi a lungo, perché il Cholito può scrivere la storia granata. Maripasn, da buon cileno, ha grinta da vendere. E Zapata può darci qualcosa in più. Sarà molto complicata. Ma ripensando alle nostre vittorie con Roma e Napoli, oltre a quella sfiorata con la Lazio, credo che possiamo giocarcela».
IL SUO DERBY – «Il 4-0 dopo la morte di Meroni. Essere felici per la vittoria, ma con il cuore pieno di dolore, è un sentimento impossibile da rivivere. Schiacciare in quel modo la Juve, con la Farfalla granata che dal cielo suggeriva gli schemi, è stata una delle emozioni più grandi della mia vita. E non dimenticherò mai la famosa rimonta da 0-2 a 3-2 in pochissimi minuti».
