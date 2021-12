Chiappucci: «Dybala bandiera della Juve? No, lo vedo fragile»

L’ex campione di ciclismo Claudio Chiappucci, grande tifoso della Juve, ha concesso un’intervista esclusiva a Juventusnews24

Claudio Chiappucci ha concesso un’intervista esclusiva a Juventusnews24 per analizzare la stagione complicata dei bianconeri fino a questo momento. Le dichiarazioni dell’ex campione di ciclismo e grande tifoso della Vecchia Signora.

Rinnovo Dybala: può essere lui il leader e la bandiera della Juve?

«Secondo me no, sono passati troppi anni e ha pagato lo scotto di rimanere dietro le quinte perché c’era Ronaldo. Caratterialmente lo vedo fragile, ha perso qualcosa perché secondo me ha sofferto l’arrivo del portoghese in squadra».