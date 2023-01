Chicharito Hernandez: «Amo il Chivas, ma non so se tornerò»

Le parole del Chicharito Hernandez, attaccante dei Los Angeles Galaxy, sul possibile ritorno al Chivas. I dettagli

Javier “Chicharito” Hernandez ha parlato del suo futuro. L’attaccante ex Real Madrid si è espresso sul possibile ritorno in Messico.

PAROLE – «Amo e adoro il Chivas, c’è una grande storia tra Chicharito e il Chivas. Però ci sono molti fattori e ora sono nella squadra più importante degli Stati Uniti, che è un po’ come il Chivas in Messico. Non so se tornerò, spero che la gente non mi giudichi per quel che succederà».