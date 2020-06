Chiellini: «Contento di aver avuto l’infortunio a 35 anni, non mi sono pianto addosso»

Giorgio Chiellini ha parlato in diretta Instagram con la showgirl Martina Colombari: queste le parole del difensore della Juve

INFORTUNI – «Sono stati strani, difficili. Sono contento di aver avuto questo infortunio a 35 anni, perché non mi sono pianto addosso e l’ho visto come una sfida. Mi sono goduto tanti momenti con la famiglia in questo periodo. Dico una cosa banale: pranzare con la famiglia la domenica. Non l’avevo mai fatto in vita mia, ma l’ho visto come un obbligo durante la riabilitazione».

ALTI LIVELLI – «Serve rimanere coi piedi per terra, soprattutto da giovani. Un’altra cosa difficile sono i tanti momenti di solitudine, perché siamo tanti singoli giocatori all’interno di una squadra. Quando le cose non vanno bene, sei solo. In quei momenti, il segreto per rimanere a certi livelli è avere una grande forza dentro. L’altra cosa difficile è mantenere l’equilibrio familiare: quando arrivi a casa sei semplicemente Giorgio, non Chiellini».