Chiellini a Dazn prima di Juve Udinese: «Decisione sofferta su Tudor, ma serviva per costruire il futuro. Spalletti? Permettetemi di aspettare questa cosa»

Poco prima del fischio d’inizio di Juventus-Udinese, Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare le ultime novità in casa bianconera. Dall’esonero di Igor Tudor alla possibile scelta di Luciano Spalletti come nuovo tecnico, fino alla prospettiva di un nuovo direttore sportivo, Chiellini ha offerto una panoramica chiara sul momento del club.

ESONERO TUDOR – «Io penso che Igor vada ringraziato perchè ha fatto un lavoro importante, l’anno scorso è arrivato e ci ha portato in Champions. È stata una decisione necessaria e condivisa, pensiamo che questa squadra possa fare un buon campionato».

SPALLETTI – «È un buon allenatore, esperienza e gioco moderno. Permettetemi di aspettare e rispettare tutte le parti in causa perchè non c’è niente di firmato. Oggi è una partita importante e dobbiamo fare punti. Oggi ringraziamo Brambilla che guiderà la squadra questa sera, poi penseremo al futuro».

