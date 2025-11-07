Chiellini svela: «Il mio ruolo in Juventus nasce con l’obiettivo di combinare la parte sportiva e quella istituzionale»

Chiellini, responsabile della Football Strategy della Juve, ha condiviso la sua visione al Football Business Forum della SDA Bocconi

Giorgio Chiellini, attuale Director of Football Strategy della Juventus, ha preso parte al Football Business Forum organizzato dalla SDA Bocconi. Il suo intervento, riportato da Calcio e Finanza, ha offerto spunti interessanti sul futuro del calcio e sulla visione strategica del club bianconero.

RUOLO – «Il mio ruolo in Juventus nasce con l’obiettivo di combinare la parte sportiva e quella istituzionale. Sto proseguendo il lavoro iniziato da Francesco Calvo, che mi ha introdotto in questo ambiente lo scorso anno. A livello aziendale sto affiancando Comolli nella gestione del club, cercando di unire la mia esperienza da calciatore a una nuova prospettiva dirigenziale».

ALLENATORE – «Ho sempre sentito più naturale il passaggio a un ruolo gestionale, strategico, anche se credo che la leadership resti la stessa. Quando iniziava una stagione, guardavo ai miei compagni come a 25 aziende diverse: ognuna con i propri obiettivi, i propri interessi. Il compito del leader è far capire che senza unità d’intenti nessuno vince, né la squadra né le singole persone. Ma anche noi, da giocatori, avevamo i nostri “capi”: l’allenatore, la società, la proprietà. È una catena di responsabilità che non si spezza mai».

LEGGI TUTTE LE PAROLE DI CHIELLINI SU JUVENTUSNEWS24