Chiellini pre Juve Inter: «Bisogna avere fiducia in Tudor. Vlahovic? Ora vi dico una cosa» - Calcio News 24

Juve Inter, parla Chiellini: «Vlahovic titolare, fiducia in Tudor. Bremer? È più forte di me»

Nel pre-partita di Juve Inter, uno dei big match più attesi di questa 3ª giornata di Serie A, è intervenuto ai microfoni di DAZN l’ex capitano bianconero e attuale Director of Football Strategy della Juventus, Giorgio Chiellini. Il dirigente, che ha vissuto sulla propria pelle tante sfide decisive tra Juventus e Inter, ha condiviso emozioni, riflessioni e anche qualche curiosità sulla rosa attuale.

«Per fortuna ho tanti ricordi belli legati a Juve Inter,» ha esordito Chiellini. «Queste sono le partite che ti fanno sentire vivo, quelle per cui ogni calciatore sogna di scendere in campo. La tensione, l’attesa, il clima… sono elementi unici che rendono questa sfida speciale.»

Il focus si sposta poi su Dusan Vlahovic, confermato titolare da Igor Tudor per questa delicata sfida. «Vlahovic sta facendo bene, Tudor lo ha valutato positivamente e oggi partirà dall’inizio. Abbiamo un attacco ricco di alternative e durante la stagione ci sarà spazio per tutti. Siamo molto soddisfatti della rosa costruita.»

A Chiellini è stato anche chiesto un parere su Loïs Openda, uno dei nuovi innesti offensivi, e se possa rappresentare una valida alternativa a Kenan Yildiz. «Si può giocare in tanti modi diversi,» ha spiegato l’ex difensore. «Trovare un profilo simile a Yildiz non è semplice, ha qualità uniche. Ma anche Openda ha caratteristiche particolari, può diventare un’arma importante in molte partite.»

Infine, immancabile la battuta su Gleison Bremer, oggi pilastro della difesa juventina. Quando gli è stato chiesto chi sia più forte tra lui e Bremer, Chiellini ha sorriso e risposto con grande sportività: «Bremer».

L’ex numero 3 ha così dato il via, con le sue parole, a un clima già infuocato per un match che può dire tanto sull’equilibrio in vetta alla classifica. Il derby d’Italia tra Juve e Inter non è solo una partita di calcio: è una sfida tra due mondi opposti, tra due filosofie, tra due tifoserie pronte a tutto pur di avere la meglio.

Con i riflettori puntati sull’Allianz Stadium, tutto è pronto per una nuova, epica pagina della rivalità Juve Inter.