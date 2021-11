Chiellini: «Sia ieri sia oggi il mister ha usato le parole giuste per farci capire il momento»

Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juve contro la Salernitana: le sue parole

RISPOSTA – «Abbiamo fatto una buona partita. Sia ieri sia oggi il mister ha usato le parole giuste per farci capire il momento. Serve senso di responsabilità e non fare nulla di straordinario, ma le cose normali con testa. Oggi abbiamo avuto rispetto e umiltà, pensiamo di partita in partita».

PAROLE DI ALLEGRI – «Ci sono momenti e momenti. Oggi il mister ha usato parole che mi hanno toccato. La Juventus ci ha dato tanto, ora bisogna resistituire. Io e i miei compagni e i tifosi, uniti, dobbiamo dare tanto a questo club».