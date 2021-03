Chiesa atterrato in area durante Bulgaria Italia. Proteste sul web: «Era rigore!». Ecco l’episodio relativo al match – FOTO

Al 7′ di Bulgaria-Italia, c’è stato un episodio chiave per quanto riguarda la moviola del match. Federico Chiesa, in area di rigore, è stato atterrato da due avversari, con l’arbitro che però non ha valutato da penalty l’intervento ai danni del giocatore della Juve.

Proteste sul web per il mancato calcio di rigore, con i tifosi che nei commenti sui social sono rimasti sorpresi dalla decisione del direttore di gara.