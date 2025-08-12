Chiesa Inter, si complica la strada per l’ex attaccante della Juventus! Le ultime sull’ero dell’Europeo in Inghilterra

L’ipotesi di vedere Federico Chiesa vestire la maglia dell’Inter sembra al momento sfumata. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro aveva monitorato con interesse la situazione dell’ex Juventus, soprattutto a causa dell’ampiezza dell’organico del Liverpool e della sua assenza nella recente tournée asiatica guidata dal nuovo tecnico Arne Slot. Sia l’Inter che il Napoli avevano intravisto un possibile spiraglio per riportare il classe 1997 in Serie A, ma negli ultimi giorni la situazione si è complicata.

All’inizio si pensava che l’esclusione di Chiesa dalla spedizione in Asia potesse essere un segnale di cessione imminente. In realtà, come spiegato da fonti vicine al club, la scelta è stata dettata da un programma di recupero personalizzato per un problema muscolare, non da ragioni di mercato o scelte tattiche.

Nei giorni scorsi, l’attaccante ha avuto un confronto diretto con Arne Slot, mentre il suo agente, Fali Ramadani, ha incontrato i dirigenti del Liverpool. Entrambe le parti hanno confermato con fermezza che Chiesa rimane parte integrante del progetto tecnico dei Reds. Questo è stato ulteriormente rafforzato dalle recenti partenze nel reparto offensivo, che hanno ridotto le alternative sugli esterni.

Per l’Inter, dunque, la trattativa è al momento chiusa. La società nerazzurra aveva inserito il nome di Chiesa tra i potenziali rinforzi per migliorare la qualità sulle fasce, in linea con i nuovi schemi tattici di Cristian Chivu, che sta valutando moduli come il 3-4-2-1 o il 3-4-1-2. In questo contesto, un giocatore con le caratteristiche di Chiesa avrebbe rappresentato un’arma preziosa grazie alla sua velocità e capacità di dribbling.

Con il mercato ancora aperto per oltre venti giorni, nulla è da escludere completamente. Il Liverpool potrebbe tornare a muoversi negli ultimi giorni, soprattutto se dovesse investire su nuovi innesti come Alexander Isak, per cui è già stata rifiutata un’offerta da 125 milioni. L’arrivo di un nuovo attaccante potrebbe riaprire la porta a una possibile cessione di Chiesa.

Per ora, però, l’Inter deve guardare altrove: la pista Chiesa è congelata, ma come sempre nel calcio, le situazioni possono cambiare rapidamente.