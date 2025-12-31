Chiesa-Juve, Spalletti spinge per questo acquisto. Ecco sotto quali aspetti potrebbe dare una mano! - Calcio News 24

Tra mercato, Nazionale e ambizioni Mondiali: perché l’operazione Chiesa-Juve può diventare molto più di una semplice suggestione

L’idea Chiesa-Juve torna a far rumore e accende la fantasia dei tifosi bianconeri. Un ritorno che, fino a poco tempo fa, sembrava pura suggestione di mercato e che oggi invece trova basi concrete, soprattutto grazie alla stima profonda di Luciano Spalletti. Il commissario tecnico ha sempre considerato Federico Chiesa un giocatore speciale, capace di cambiare volto a una partita con strappi, intensità e personalità. Non a caso lo ha definito il “Sinner del pallone” e gli ha affidato un ruolo centrale durante gli ultimi Europei. Alla domanda su un possibile ritorno alla Juventus, la risposta del CT è stata eloquente: “Magari”.

Dal punto di vista tecnico, l’operazione Chiesa-Juve nasce dall’esigenza di avere un attaccante moderno e polivalente. Chiesa può agire da esterno puro, ma anche da falso nove o seconda punta, offrendo soluzioni diverse a seconda del modulo. È il classico jolly offensivo che permette di passare da un tridente leggero a un attacco più fisico senza perdere profondità e imprevedibilità. Proprio questa duttilità lo rende un profilo ideale per la nuova Juventus.

Sul piano delle trattative, la situazione è tutt’altro che semplice. L’amministratore delegato Damien Comolli sta valutando la possibilità di riportarlo a Torino con la formula del prestito, ma gli ostacoli non mancano. Il primo riguarda l’orgoglio del giocatore: Chiesa non vorrebbe tornare in Italia con l’etichetta di chi ha fallito l’esperienza al Liverpool. In Inghilterra, inoltre, gode dell’affetto dei tifosi Reds, che ne apprezzano impegno e sacrificio.

C’è poi il punto di vista del Liverpool. Nonostante Arne Slot non lo consideri una prima scelta, cedere Chiesa a gennaio comporta dei rischi. Salah sarà impegnato in Coppa d’Africa fino a metà mese e l’infortunio di Isak potrebbe protrarsi a lungo, riducendo le alternative offensive dei Reds.

A rendere ancora più intrigante il dossier Chiesa-Juve è lo scenario legato alla Nazionale. In vista dei prossimi Mondiali, tornare protagonista in Serie A potrebbe essere la mossa giusta per riconquistare centralità in azzurro sotto la gestione Gattuso. Ritrovare Torino, l’ambiente bianconero e un ruolo da leader potrebbe rappresentare per Federico Chiesa la svolta decisiva nell’anno più importante della sua carriera.



