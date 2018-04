Un nuovo Salah per Spalletti: Inter tra Chiesa, Verdi e due stranieri

L’Inter cerca un nuovo esterno d’attacco che sappia abbinare quantità a qualità. I nerazzurri su Chiesa, Verdi, Lamela e Marlos

L’Inter vuole un nuovo esterno d’attacco ‘alla Salah’. Luciano Spalletti ha fatto le fortune dell’egiziano alla Roma e, dopo aver chiesto l’acquisto di Lorenzo Pellegrini, punta anche a un nuovo esterno d’attacco che sappia fare gol. Il derby ha dimostrato, ancora una volta, le difficoltà dei nerazzurri a sbloccare la gara senza le magie di Mauro Icardi. Occorrono volti nuovi sulle fasce e a farne le spese potrebbe essere Antonio Candreva. Spalletti vuole un nuovo esterno e il sogno è Federico Chiesa della Fiorentina.

Il gioiello dei viola però non è in vendita ed è stato blindato dalla società gigliata: sarà molto complicato vederlo in nerazzurro a partire dalla prossima estate. L’alternativa italiana è Simone Verdi, classe 1992 del Bologna, che piace anche a Napoli, Roma e Leicester. I nerazzurri potrebbero bussare alla porta dei rossoblù. Secondo Tuttosport però le prime scelte per l’attacco portano all’estero. Nel mirino ci sono Marlos dello Shakhtar Donetsk ed Erik Lamela del Tottenham: il primo ha un contratto in scadenza nel 2019, il secondo fino al 2020. Entrambi possono cambiare maglia a fine stagione: l’Inter è alla finestra.