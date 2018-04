Pellegrini piace proprio a tutti: Spalletti lo vuole all’Inter e sfida la Juve

Anche l’Inter sulle tracce di Lorenzo Pellegrini, centrocampista classe ’96 della Roma. Spalletti ha chiesto l’acquisto dell’ex neroverde

Tutti pazzi per Lorenzo Pellegrini! Il centrocampista della Roma, classe 1996, sta disputando una buona stagione al suo primo anno nella Capitale. Il mediano non è un titolarissimo ma è tenuto in grandissima considerazione dal tecnico Di Francesco che, avendolo allenato a Sassuolo, ne conosce pregi e difetti. Il centrocampista ha una clausola che oscilla dai 25 ai 30 milioni di euro e può andare via a fine stagione. Tanti i club sulle tracce del centrocampista della Roma, a cominciare dalla Juventus.

I bianconeri sognano la rivoluzione e volti nuovi in mezzo al campo e Pellegrini è uno degli obiettivi di Marotta e Paratici. Il club bianconero, secondo La Gazzetta dello Sport, dovrà vedersela con l’Inter. Luciano Spalletti stravede per il calciatore della Roma e avrebbe chiesto alla società nerazzurra uno sforzo per sfidare la Juventus e per strappare il centrocampista alla Roma. Ora come ora potrebbe cambiar maglia per 25 milioni di euro, ma quando avrà superato le 25 presenze da 45 minuti (ora è a 21) il costo del cartellino salirà a quota 30 milioni. Il centrocampista vuole capire il ruolo che rivestirà nel nuovo progetto della Roma: se il suo pensiero non dovesse collimare con quello giallorosso sarà addio. Juve e Inter, ma anche i club stranieri, sono alla finestra.