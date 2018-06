I nerazzurri sognano tre colpi importanti per il futuro. Calciomercato Inter: Nainggolan, Chiesa e Dembelè per Spalletti

L’Inter vuole altri tre importanti colpi per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti. L’allenatore nerazzurro ha chiesto tre colpi, uno in ogni ruolo, per la Champions. Suning è pronta a premiare l’allenatore che ha raggiunto la Champions all’ultima giornata. L’Inter continua a lottare per far quadrare i conti e ha bisogno di 45 milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno e lavora alle cessioni dei giovani ma potrebbe perdere uno o due big. Nel frattempo Ausilio lavora anche alle entrate e spinge per Chiesa, Nainggolan e Dembelè.

Il tecnico Spalletti vuole un nuovo mediano, un nuovo esterno d’attacco e un nuovo trequartista. I primi obiettivi sulla lista, secondo La Gazzetta dello Sport, sono proprio Chiesa, Nainggolan e Dembelè. Tre obiettivi non semplici da raggiungere, per motivi diversi: la Fiorentina chiede almeno 60 milioni per il suo gioiello (c’è anche la Juve che ha messo sul piatto Mandragora e Pjaca), la Roma ne vuole 40-45 per il Ninja, Moussa invece è l’obiettivo meno complicato da raggiungere. Le alternative a Chiesa, Nainggolan e Dembelè sono: Malcom, Rafinha e Strootman. In corsa sempre Politano per una maglia da esterno.