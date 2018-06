Malcom-Inter, segnali positivi nella trattativa per portare il brasiliano in nerazzurro. Il giocatore ha dato la sua preferenza verso la destinazione meneghina

Malcom-Inter, il giocatore brasiliano ha espresso il suo volere: vuole arrivare in nerazzurro. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante classe 1997 ritiene la destinazione meneghona la migliore per il suo percorso di crescita. Dopo l’incontro di ieri sera tra il ds nerazzurro Piero Ausilio e il dirigente generale del Bordeaux, Stephan Martin, questo è un importante segnale positivo per il prosieguo della trattativa.

Malcom, dunque, nonostante le proposte pervenute anche da club come Paris Saint-Germain, Liverpool e Borussia Dortmund, ha scelto l’Inter. Il club nerazzurro vorrebbe chiudere l’affare a 40 milioni (ma deve aspettare luglio per i paletti relativi alle plusvalenze), mentre il Bordeaux ne chiede 50. Da non escludere anche un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto.