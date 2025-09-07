Chiesa resta al Liverpool: niente ritorno in Serie A e no al Besiktas e adesso il futuro dell’ex giocatore della Juventus…

Federico Chiesa, esterno offensivo italiano classe 1997, ex bandiera della Juventus e protagonista con la Nazionale italiana vincitrice di Euro 2020, continuerà la sua avventura in Premier League con il Liverpool. Nonostante le insistenti voci di mercato estive che lo vedevano vicino a un ritorno in Serie A, il giocatore ha scelto di restare in Inghilterra, confermando la fiducia nel progetto tecnico dei Reds.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, la permanenza di Chiesa è stata influenzata anche dalle decisioni strategiche del club inglese, intenzionato a puntare su di lui come pedina fondamentale nello scacchiere offensivo di Slot, allenatore noto per il suo calcio ad alta intensità.

L’assalto del Besiktas e il rifiuto di Chiesa

Le indiscrezioni non si sono limitate al panorama italiano. In Turchia, il mercato è ancora aperto e il Besiktas, uno dei club più titolati della Süper Lig, ha tentato di convincere Chiesa a trasferirsi a Istanbul. Come spiegato da Romano, la società turca ha presentato un’offerta ufficiale, ma l’attaccante non è stato persuaso dalla destinazione, chiudendo la porta a un trasferimento.

Fiducia nel progetto Liverpool

La scelta di rimanere ad Anfield riflette la volontà di Chiesa di dare continuità al proprio percorso di crescita. L’ex bianconero ha iniziato la stagione con prestazioni convincenti, dimostrando di essersi integrato nel calcio inglese e di poter essere un elemento determinante per il Liverpool nella corsa ai vertici della Premier League.

Un segnale di maturità

Optare per la stabilità, evitando cambi di maglia a stagione in corso, rappresenta un passo di maturità nella carriera di Chiesa. L’attaccante privilegia un ambiente competitivo e consolidato, condizione ideale per confermare quanto di buono mostrato negli anni alla Juventus e con la maglia azzurra.

Con il capitolo mercato estivo ormai chiuso, Federico Chiesa concentra ora tutte le energie sugli obiettivi stagionali del Liverpool, puntando a lasciare il segno sia in campionato sia nelle competizioni europee.

PAROLE – «Chiesa era sicuro di tornare in Italia, ma le cessioni che ha fatto il Liverpool ha portato il club a decidere di tenerlo. Chiesa è stata un’idea fissa per Roma e Napoli, ma poi non se n’è fatto nulla e anche lui è convinto di restare in Inghilterra perché ha cominciato bene l’anno. In Turchia il mercato è aperto e il Besiktas sta provando a convincere il ragazzo a partire, ma non è convinto della destinazione e con la società ha chiuso la porta al trasferimento nonostante la proposta ufficiale giunta dai turchi».