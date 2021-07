Italia, Chiesa pensa a Spinazzola: «Andremo in finale per lui»

Federico Chiesa parla dell’infortunio di Leonardo Spinazzola: ecco le dichiarazioni dell’esterno dell’Italia anche su Euro 2020

Federico Chiesa ha parlato dell’infortunio di Leonardo Spinazzola ai microfoni della UEFA.

SPINAZZOLA – «Mi dispiace tantissimo per Spina, stava giocando un grandissimo Europeo. Siamo come fratelli e perdere un fratello non è bello, ora deve solo pensare a ritornare in forma per continuare a giocare. È un grande campione che ci mancherà tantissimo, gli auguro di tornare il prima possibile e di rimettersi. Andremo in finale per lui».

GOL PADRE FIGLIO – «E’ stata una sensazione fantastica quella di portare il nome della mia famiglia così in alto a livello calcistico europeo e mondiale. Sono orgoglioso di essere figlio di mio padre e mia madre. Questo mi fa capire quanto è stato grande mio padre».

PADRE – «L’ho sentito la sera, era felicissimo per il gol, ma soprattutto per il passaggio del turno. Lui purtroppo non era riuscito ad andare oltre gli ottavi anche in Coppa del Mondo con la nazionale. Era veramente felice».

GOL AUSTRIA – «E’ stata una gioia immensa. Entrare a Wembley per giocare una partita così importante per il proprio paese e poi segnare e dare il via alla vittoria, è stata un’emozione ancora più grande. Penso che sia il sogno che abbiamo tutti da piccoli quando iniziamo a giocare a calcio: giocare in nazionale, partecipare a questi tornei e fare anche gol».

SPAGNA – «Contro la Spagna sarà una partita difficilissima. Tengono tanto la palla. Come vogliamo fare noi. Sarà una gara dura, ma come quelle che abbiamo affrontato fino ad adesso».

MORATA – «Ci siamo sentiti, e ci siamo fatti i complimenti per i gol. Ci saluteremo, gli voglio bene. E’ stato uno dei giocatori che mi ha aiutato ad inserirmi al meglio quando sono arrivato alla Juve. Sarà bello incontrarlo in questa semifinale».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU JUVENTUSNEWS24