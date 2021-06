Chiesa: «Abbiamo meritato i quarti. Gol? Sono stato bravo a stare calmo»

Federico Chiesa è stato decisivo nella gara contro l’Austria con il gol che ha sbloccato l’incontro. Ecco le dichiarazioni dell’azzurro

Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria, con gol, contro l’Austria.

«Facciamo le congratulazioni all’Austria ma alla fine meritiamo di passare, ci giochiamo questo quarto di finale. In un torneo come questo non è mai tardi entrare, siamo 26 titolari e siamo tutti pronti per dare una mano alla squadra. Gol? Sono stato bravo a stare calmo, in quelle situazioni vuoi calciare in porta e sfondarla. Devo fare le congratulazioni all’Austria perché è stato un grande ottavo di finale».