Chivu carica l'Inter: «Vogliamo contro l'Ajax dimostrare il nostro valore. Sulla gara con la Juve...» - Calcio News 24

Chivu carica l’Inter in vista della Champions: «Ad Amsterdam per dimostrare il nostro valore»

L’Inter si prepara all’esordio in Champions League, in programma mercoledì sera ad Amsterdam contro l’Ajax, in un momento non semplice dal punto di vista psicologico. Dopo un avvio di stagione altalenante in campionato, i nerazzurri devono voltare pagina e concentrarsi su un appuntamento cruciale per il cammino europeo.

L’ultima sconfitta, quella contro la Juventus per 4-3, ha lasciato segni evidenti, arrivando a pochi giorni di distanza dal precedente ko contro l’Udinese. Nonostante il momento difficile, l’allenatore Cristian Chivu ha provato a infondere fiducia alla squadra e all’ambiente. Intervistato da Radio Rai 1, l’ex difensore ha sottolineato quanto di buono si sia visto nella prestazione, nonostante il risultato finale.

«Io mi prendo la prestazione,» ha detto Chivu. «È chiaro che faccia male non aver portato a casa punti, ma abbiamo mostrato qualità, personalità e coraggio. Anche nei momenti più complicati, come quando siamo andati sotto nel punteggio, non ci siamo disuniti e siamo riusciti a ribaltare la partita. Purtroppo, è mancata la gestione negli ultimi dieci minuti. Da queste sconfitte dobbiamo imparare: ci sono situazioni in cui serve lucidità e capacità di adattarsi, senza rinunciare alle nostre certezze».

Ora lo sguardo è rivolto alla sfida contro l’Ajax, un match che può segnare un punto di svolta nella stagione dell’Inter. Chivu, che conosce bene il calcio olandese per la sua esperienza proprio all’Ajax da giocatore, ha ribadito l’importanza dell’atteggiamento e della mentalità in campo internazionale.

«Andiamo ad Amsterdam per fare una grande prestazione. Sappiamo che l’Ajax è una squadra tosta, soprattutto in casa, ma noi siamo l’Inter e dobbiamo dimostrare di essere all’altezza di questa competizione. La Champions League è una vetrina importante, e non possiamo permetterci passi falsi».

Per Chivu e l’Inter, la gara in Olanda rappresenta molto più di tre punti: è un’occasione per rilanciarsi dopo le difficoltà in Serie A e ritrovare fiducia e consapevolezza. Il tecnico rumeno punta su un gruppo che ha mostrato sprazzi di bel gioco, ma che ora deve crescere anche nella gestione mentale dei momenti chiave.